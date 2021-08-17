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Мінекономіки розробило дорожню карту реформування Держпраці - буде здійснена структурно-організаційна реформа робочих органів, яка дозволить оптимізувати роботу служби.

Про це заявив перший віце-прем'єр - міністр економіки Олексій Любченко.

"Ключова місія Держпраці - це належним чином оформлена, захищена та безпечна праця. Це про конкуренцію та легальний бізнес, інвестиційну привабливість, збільшення кількості продуктивної зайнятості, забезпечення гідних умов праці для всіх. Це впевненість наших громадян у завтрашньому дні та захисті своїх трудових прав", - заявив Любченко.

"Буде здійснена структурно-організаційна реформа робочих органів, яка дозволить досягти синергетичного ефекту та оптимізувати роботу служби.

Паралельно з цим буде продовжуватися робота з фокусом на посиленні превентивних заходів з охорони праці, дерегуляції, удосконаленні трудового законодавства, зміні підходів оцінювання результативності роботи, викоріненні корупції, діджиталізації всіх процесів діяльності", - додали в уряді.

"Головне - нам треба змінити принципи роботи та підходи з оцінки результатів. Буде розроблена єдина матриця оцінки діяльності Держпраці за даними, які надаватиме не лише служба, а й з урахуванням макроекономічних даних, інформації податкової служби, служби зайнятості.

Це дозволить бачити об’єктивну ситуацію з зайнятістю та покращувати її. Одночасно маємо удосконалюватися у бік дерегуляції - змінювати законодавство у бік полегшення роботи бізнесу там, де це можливо", - сказав міністр.

Держпраці доручили посилити боротьбу з незадекларованою працею, а також - до кінця тижня завершити перевірку за фактами заборгованості по заробітній платі комунального підприємства "Міська лікарня Соснівської міської ради".

Нагадаємо:

Повідомлялось, що Держпраці у взаємодії з Державною податковою службою з 1 липня розпочне інспектування з питань виявлення незадекларованих працівників.

За перші 2 дні інспекційної кампанії з виявлення неформальних трудових відносин виявили 240 працівників, допущених до роботи без трудових договорів.

За майже місяць інспекційної кампанії з виявлення неформальних трудових відносин виявлено 4064 працівників, допущених до роботи без трудових договорів.

За 1,5 місяці інспекційної кампанії з виявлення неформальних трудових відносин виявлено 6084 працівників, допущених до роботи без трудових договорів.

Економічна правда