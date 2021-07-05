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Перевірки бізнесу: за перші 2 дні виявили 240 нелегальних працівників

Понеділок, 5 липня 2021, 18:45
 
фото: Держпраці

За перші 2 дні інспекційної кампанії з виявлення неформальних трудових відносин виявили  240 працівників, допущених до роботи без трудових договорів.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Зазначається, що за перші 2 дні інспекційної кампанії розпочали 152 інспекційні відвідування.

"В першому півріччі 2021 року була проведена масштабна інформаційна кампанія про переваги офіційного працевлаштування та ризики неформальних трудових відносин. В результаті цієї кампанії було офіційно оформлено майже 57 тис працівників. Проте, на жаль, не всі роботодавці відреагували та продовжують використовувати незадекларовану працю, тим самим порушуючи базові соціально-трудові права працівників.

З липня почалися перевірки. Інспекції відбудуться тільки у компаніях, які мають ознаки найбільших ризиків використовувати незадекларовану працю. За перші два дні перевірок виявлено 240 неформальних працівників у рамках 152 розпочатих інспекцій", - зазначила заступниця міністра економіки Світлана Глущенко.

За її словами, для визначення роботодавців, які мають найбільший ризик використання незадекларованої праці, Податкова служба та Держпраці використовують низку критеріїв, зокрема:

  • невідповідність кількості співробітників об’єму виробництва (наданих послуг, виконаних робіт);
  • наявність фактів порушень порядку оформлення трудових відносин, виявлених під час перевірок ДПС;
  • невідповідність кількості об’єктів оподаткування до кількості найманих працівників;
  • невідповідність кількості одночасно працюючих РРО кількості співробітників;
  • відсутність найманих працівників у платників об’єктів торгівлі, сфери послуг, у яких наявні ліцензії на виробництво, зберігання, реалізацію підакцизних товарів.

Санкції за порушення законодавства про працю складають 10 мінімальних заробітних плат, що у 2021 році становить 60 тис грн. Вчинення такого порушення повторно протягом двох років обійдеться роботодавцеві у 30 мінімальних зарплат за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, що складатиме 180 тис грн.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що Держпраці у взаємодії з Державною податковою службою з 1 липня розпочне інспектування з питань виявлення незадекларованих працівників.

Економічна правда

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