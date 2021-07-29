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Перевірки бізнесу: за місяць виявили 4 тисячі нелегальних працівників

Четвер, 29 липня 2021, 16:25
 
фото: держпраці

За майже місяць інспекційної кампанії з виявлення неформальних трудових відносин виявлено 4064 працівників, допущених до роботи без трудових договорів.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Середня кількість виявлених незадекларованих працівників становить майже 5 осіб на одного перевіреного роботодавця.

При цьому, найбільше незадекларованих працівників виявлено у Запорізькій (437), Вінницькій (364) та Хмельницькій (273) областях.

Крім цього, під час проведення перевірок укладено трудові договори із 1690 працівниками.

Найактивніше працівники легалізуються у сферах організації тимчасового розміщування (на 141 %) та харчування (на 35 %). Також є позитивна динаміка у сферах сільського господарства (на 8,5 %) та торгівлі (на 7 %).

Нагадаємо:

Повідомлялось, що Держпраці у взаємодії з Державною податковою службою з 1 липня розпочне інспектування з питань виявлення незадекларованих працівників.

За перші 2 дні інспекційної кампанії з виявлення неформальних трудових відносин виявили  240 працівників, допущених до роботи без трудових договорів.

В Україні продовжується інспекційна кампанія з легалізації праці -  за перші 3 тижні кампанії було виявлено 3216 працівників, допущених до роботи без трудових договорів.

Економічна правда

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