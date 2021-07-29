Перевірки бізнесу: за місяць виявили 4 тисячі нелегальних працівників
За майже місяць інспекційної кампанії з виявлення неформальних трудових відносин виявлено 4064 працівників, допущених до роботи без трудових договорів.
Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.
Середня кількість виявлених незадекларованих працівників становить майже 5 осіб на одного перевіреного роботодавця.
При цьому, найбільше незадекларованих працівників виявлено у Запорізькій (437), Вінницькій (364) та Хмельницькій (273) областях.
Крім цього, під час проведення перевірок укладено трудові договори із 1690 працівниками.
Найактивніше працівники легалізуються у сферах організації тимчасового розміщування (на 141 %) та харчування (на 35 %). Також є позитивна динаміка у сферах сільського господарства (на 8,5 %) та торгівлі (на 7 %).
Нагадаємо:
Повідомлялось, що Держпраці у взаємодії з Державною податковою службою з 1 липня розпочне інспектування з питань виявлення незадекларованих працівників.
За перші 2 дні інспекційної кампанії з виявлення неформальних трудових відносин виявили 240 працівників, допущених до роботи без трудових договорів.
В Україні продовжується інспекційна кампанія з легалізації праці - за перші 3 тижні кампанії було виявлено 3216 працівників, допущених до роботи без трудових договорів.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua