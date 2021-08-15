Перевірки бізнесу: за 1,5 місяці виявили 6 тисяч нелегальних працівників

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За 1,5 місяці інспекційної кампанії з виявлення неформальних трудових відносин виявлено 6084 працівників, допущених до роботи без трудових договорів.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

При цьому, середня кількість виявлених незадекларованих працівників становить понад 4 особи на одного перевіреного роботодавця.

Найбільшу кількість неоформлених працівників виявили у таких сферах:

торгівля;

організація харчування:

сільське господарство.

У регіональному розрізі найбільше незадекларованих працівників виявили у Запорізькій (504), Вінницькій (465) та Одеській (428) областях.

"Також в ході проведених інспекційних заходів укладено трудові договори із 2899 працівниками", - додали у відомстві.

"З початку інспекційної кампанії спостерігаємо позитивну динаміку зі збільшення кількості офіційно оформлених працівників.

Зокрема, за перші три дні серпня до Державної податкової служби подано повідомлень про працевлаштування майже 65 тисяч працівників. Це на 40% більше, ніж за відповідний період червня. Взагалі з 1 липня було отримано понад 450 тисяч повідомлень про прийняття працівників на роботу", - заявила заступниця міністра економіки Світлана Глущенко.