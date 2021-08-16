Новини 16 серпня: підозри у КМДА через незаконну евакуацію авто, земельні угоди
Про догану. Шостий апеляційний адмінсуд задовольнив апеляційну скаргу НБУ і скасував рішення Окружного адмінсуду Києва, яким визнали протиправним рішення Ради НБУ про винесення догани і оголошення недовіри Катерині Рожковій.
Про землю. Станом на 16 серпня у рамках ринку землі укладено 7112 угод - лідерами за площею земель, щодо яких зареєстровано правочини, є Полтавська (1 174,7 га) та Харківська (1 712,9 га) області.
Про електрокар. Автовиробник "АвтоКрАЗ" працює над випуском електроавтомобілів - це "перспектива, а не далекі плани".
Про евакуаторів. У Києві викрили злочинне об’єднання, до складу якого входили службові особи виконавчого органу Київської міської державної адміністрації, яке займалося незаконною евакуацією автівок у столиці.
МВС і Генпрокуратура повідомили про підозру керівництву та ряду працівників Інспекції з паркування, підпорядкованої Департаменту транспорту та інфраструктури КМДА - у КМДА кажуть, що роботу Інспекції паралізовано.
Про економіку. За оцінкою Держстату реальний валовий внутрішній продукт України збільшився у ІІ кварталі на 5,4% відносно ІІ кварталу торік
Ексклюзиви ЕП:
Сміття в головах: як бізнес привчає українців сортувати сміття і що з того виходить
Як працює сортування вторсировини у найбільших мережах країни, навіщо великому бізнесу займатися сортуванням і чи справді сміття отримує "друге життя"?
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua