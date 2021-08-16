Новий керівник УЗ продає частку у своєму бізнесі

Олександр Камишін фото: уз

В.о. голови правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін продає частку в інвесткомпанії ТОВ "КУА "ФОРТІОР КАПІТАЛ" своєму бізнес-партнеру.

Про це повідомляється на сайті Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Зазначається, що 12 серпня Нацкомісія погодила збільшення частки Миколи Нестеренка в "ТОВ КУА Фортіор Капітал" до 100%.

Як свідчать дані порталу YouControl, кінцевими бенефіціарами ТОВ "КУА "ФОРТІОР КАПІТАЛ" є Камишін (49,5%) та Микола Нестеренко (50,5%).

Як зазначає "НВ Бізнес", Камишін минулого тижня під час зустрічі з журналістами заявив, що інші свої активи передасть в незалежне управління.

"Grano Group (займається вирощуванням зернових і олійних культур, а також молочним тваринництвом), фонд AgTech Farm, що інвестує в аграрні стартапи, та аграрний медіа-бізнес Latifundist Media переходять в незалежне управління.

Цю інформацію підтвердили джерела НВ Бізнес в оточенні в.о. голови правління УЗ", - пише видання.

Нагадуємо:

Кабмін призначив в. о. голови правління "Укрзалізниці" Олександра Камишіна, який 7 років працював менеджером з інвестицій в холдингу SCM Ріната Ахметова.

Виконуючий обов’язки голови правління Укрзалізниці Іван Юрик подав до наглядової ради заяву щодо його звільнення від цих обов’язків – заяву задовольнили, а наступником може стати ексменеджер в холдингу SCM Ріната Ахметова.

9 серпня Економічна правда повідомила, що наглядова рада "Укрзалізниці" рекомендувала Кабінету міністрів призначити на посаду в. о. керівника компанії Олександра Камишіна, який 7 років працював менеджером з інвестицій в холдингу SCM Ріната Ахметова.

Раніше співрозмовники ЕП в уряді зазначили, що покласти обов’язки голови УЗ планується на міністра Кубракова. Пізніше цю інформацію підтвердили в Мінінфраструктури.

Рада нацбезпеки виносила питання Укрзалізниці на своє засідання 30 липня. Зокрема, тоді було ініційоване введення тимчасового керівництва на підприємстві до обрання голови правління та формування повноцінних органів управління товариства через критичний стан підприємства.

РНБО з посиланням на дані Служби безпеки вказує на аварійний стан інфраструктури та рухомого складу, інвестиційні питання, трудові, проблеми тарифного регулювання та критичний фінансовий стан компанії.

Рада також заявила, що економічно необґрунтовані тарифи УЗ можуть призвести до банкрутства компанії, а борги компанії – до технічного дефолту.

Економічна правда