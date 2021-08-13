Новини 13 серпня: українці доплатять податки з сумнівних доходів, обсяги експорту зростають

Про доплату податків. Міністерство фінансів підтвердило, що готує законопроєкт, який запровадить механізм оподаткування тих доходів українців, джерела походження яких вони не зможуть пояснити.

Про зарплати в міністерствах. Cеред підприємств, які належать до управління міністерств, найбільша середньомісячна зарплата була у суб'єктів підпорядкування Мінцифри (47,434 грн) та Мінфіну (27,560 грн).

Про Reebok. Німецька компанія Adidas заявила, що домовилась про продаж свого бренду спортивного одягу, взуття та аксесуарів Reebok американській Authentic Brands Group на загальну суму до 2,1 млрд євро.

Про "Укрзалізницю". Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило кредитний рейтинг "Укрзалізниці" на рівні "B" і поліпшило прогноз рейтингу зі "Стабільного" на "Позитивний".

Про експорт. За першу половину 2021 року Україна експортувала товарів та послуг на 34,9 млрд доларів, що на 25,5% вище за відповідний період торік – профіцит торговельного балансу зменшився на 46,3%.

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Через дефіцит вугілля зупиняються енергоблоки. Країні готуватись до відключень електрики?

Теплова генерація, яка забезпечує до 30% електроенергії країни, зіткнулася з дефіцитом вугілля. Чи треба споживачам готуватися до віялових відключень?