Експорт з України зріс на чверть за половину 2021 року – Держстат

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За першу половину 2021 року Україна експортувала товарів та послуг на 34,9 млрд доларів, що на 25,5% вище за відповідний період торік – профіцит торговельного балансу зменшився на 46,3%.

Про це повідомляє Держстат.

Імпорт в Україну за перше півріччя становив 34,5 млрд дол, що на 27,6% перевищує дані торік.

Позитивне сальдо торговельного балансу становило 413,6 млн доларів. Для порівняння, у І півріччі 2020 року баланс також був профіцитним й становив 769,7 млн дол.

Зокрема, збільшився експорт та імпорт з країнами ЄС – на 39% та 38% відповідно.

Україна у 2021 році експортувала товарів на 29,9 млрд доларів (+30,7%), імпортувала – на 31,3 млрд дол (+28%).

Щодо експорту послуг, він зріс лише на 1,5% й становив 5,6 млрд дол. А імпортувати послуг Україна почала більше на 23% обсягом 3,2 млрд дол.

Нагадуємо:

У першому кварталі 2021 року товарообіг України виріс на 12,13% порівняно з аналогічним періодом 2020 року - до 28,83 млрд дол.

Економічна правда