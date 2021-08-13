Яка середня зарплата була у 2020 році у міністерствах і ОДА

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Найбільша середньомісячна заробітна плата серед міністерств у 2020 році була у Мінцифри - 47,434 грн, серед місцевих органів виконавчої влади лідирує Запорізька ОДА (66,206 грн).

Про це свідчать дані Мінекономіки про результати моніторингу ефективності управління об'єктами державної власності за 2020 рік.

Зокрема, найбільша середньомісячна заробітна плата серед міністерств у 2020 році була у Мінцифри (47,434 грн) далі йдуть Мінфін (27,560 грн) та МОЗ (27,334 грн).

Також у топ-5 - Мінстратегпром (22,582 грн) та Міненерго (21,935 грн).

При цьому, замикають рейтинг по середньомісячній зарплаті у міністерствах Міноборони (9,255 грн) та Мінмолодьспорт (8,053 грн).

Серед держагентств, служб та органів виконавчої влади найвища середньомісячна зарплата у 2020 році була в Укрінфрапроекті (65,705 грн), Держатомрегулюванні (29,108 грн) та НКРЗІ (26,297 грн).

Найменша - у ДКА (Державне космічне агентство - 8,732 грн), Держводагентстві (7,454 грн) та Держенергоефективності (5,850 грн).

При цьому, серед місцевих органів виконавчої влади лідирують Запорізька (66,206 грн), Кіровоградська (32,917 грн) та Полтавська (32,115 грн) ОДА. Замикають рейтинг Тернопільська РДА Тернопільської області (6,011 грн) та КМДА (5,097 грн).

Економічна правда