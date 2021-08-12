На українському ринку електромобілів зросла частка нових авто – асоціація

Unsplash

У липні українських автопарк поповнився 771 електромобілем - це на 3,5% менше, ніж роком раніше, але частка нових електрокарів у липневих реєстраціях зросла з 8% минулого року до 12% у 2021 році.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

При цьому, основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів склали легкові авто - 714 шт. (нових - 93 шт., уживаних - 621 шт.).

Найпопулярнішим електрокаром місяця знову став Nissan Leaf (207 авто), далі йде Tesla Model 3 (72 авто), замикають топ-3 Chevrolet Bolt та Tesla Model S (по 38 авто).

Також у топ-5 Hyundai Kona (33 авто) та Renault Zoe (30 авто).

Водночас кращий результат з-поміж нових електромобілів у JAC iEVS4 (16 авто).

"Із 57 комерційних електромобілів, що отримали в минулому місяці українські номери, 39 шт. були моделі Renault Kangoo Z.E", - йдеться у повідомленні.

"Всього з початку року першу реєстрацію в Україні пройшли 4,4 тис од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення, що на 2% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Частка уживаної техніки в цій кількості склала майже 90 відсотків", - додали в асоціації.

Нагадаємо:

У другому кварталі 2021 року кількість реєстрацій електромобілів збільшилась на 14% порівняно з першим кварталом та на 7% порівняно з минулорічним показником.

У травні 2021 року український автопарк поповнився 622 повністю електричними автомобілями - це на 34% менше, ніж рік тому.

У квітні українці купили та поставили на облік 699 одиниць електромобілів - це на 6% більше, ніж у березні.

У березні 2021 року український автопарк поповнили 600 електромобілів - це на 61% більше, ніж роком раніше.

Компанія "Ніссан Мотор Україна" оголосила ціни на оновлений Nissan LEAF і почала приймати замовлення на покупку автомобіля.

Економічна правда