За пів року в Україні зареєстрували 3550 електромобілів

У другому кварталі 2021 року кількість реєстрацій електромобілів збільшилась на 14% порівняно з першим кварталом та на 7% порівняно з минулорічним показником.

Про це повідомляє Федерація роботодавців автомобільної галузі на основі даних МВС.

Загалом за перше півріччя було зареєстровано 3550 автомобілів з електричним приводом, що на 5% перевищило результати аналогічного періоду у минулому році. Частка вживаних електромобілів залишається стабільно високою та складає 89,7%.

"Трійка лідерів на ринку залишилася незмінною - це Nissan, Tesla та Chevrolet. Цікаво, що Chevrolet наростив продажі втричі, а модель Chevrolet Bolt EV стала у цьому році в Україні другою за популярністю.

З шостого на четверте місце піднявся Renault, а п'яте місце розділили між собою Audi та Volkswagen", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У травні 2021 року український автопарк поповнився 622 повністю електричними автомобілями - це на 34% менше, ніж рік тому.

У квітні українці купили та поставили на облік 699 одиниць електромобілів - це на 6% більше, ніж у березні.

У березні 2021 року український автопарк поповнили 600 електромобілів - це на 61% більше, ніж роком раніше.

Компанія "Ніссан Мотор Україна" оголосила ціни на оновлений Nissan LEAF і почала приймати замовлення на покупку автомобіля.

Економічна правда