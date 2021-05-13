У квітні українці купили 700 електромобілів – асоціація

У квітні українці купили та поставили на облік 699 одиниць електромобілів - це на 6% більше, ніж у березні.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

"У квітні 2020 року через жорсткі загальнонаціональні карантинні обмеження було зареєстровано лише 38 електромобілів.

Частка нових машин минулого місяця становила 9% (64 од). Основну масу зареєстрованих у квітні електромобілів склали легкові авто - 666 шт. (нових - 62 шт., уживаних - 604 шт.)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найпопулярнішим електрокаром вкотре став Nissan Leaf (198 авто).

Далі йде Tesla Model 3 (77 авто), замикає топ-3 Chevrolet Bolt (67 авто).

Також у топ-5 Tesla Model S (38 авто) та Audi E-Tron (37 авто).

"Із 33 комерційних електромобілів, що отримали в минулому місяці українські номери, 29 шт. були моделі Renault Kangoo Z.E.

Всього за чотири місяці з початку року український автопарк поповнили 2,4 тис од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення, що на 37% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Частка уживаної техніки в цій кількості склала 90 відсотків", - додали в асоціації.

Нагадаємо:

У березні 2021 року український автопарк поповнили 600 електромобілів - це на 61% більше, ніж роком раніше.

Компанія "Ніссан Мотор Україна" оголосила ціни на оновлений Nissan LEAF і почала приймати замовлення на покупку автомобіля.

Економічна правда