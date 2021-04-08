У березні ринок електрокарів суттєво зріс – асоціація

У березні 2021 року український автопарк поповнили 600 електромобілів - це на 61% більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

"Таке зростання реєстрацій на ринку електромобілів пов'язано з тим, що його левову частину формують вживані автомобілі, яких більшу частину березня 2020 року сервісні центри не реєстрували через запровадження тоді карантину.

У частині легкових електромобілів частка імпортного секонд-хенду в березневих реєстраціях 2021 року склала майже 90% проти 86% роком раніше. У той же час, реєстрації нових легкових електромобілів відносно минулого року зросли на 23% до 65 шт", - йдеться у повідомленні.

При цьому, у комерційному сегменті лише один автомобіль з 33 поставлених на облік в минулому місяці був новим, а у березні 2020 року нових комерційних електромобілів в реєстраціях не було.

Зазначається, що лідером ринку електрокарів знову став Nissan Leaf - 151 реєстрація.

Chevrolet Bolt, який попередні два місяці був лідером, опустився на 2 місце - 122 зареєстровані електрокари.

Замикає топ-3 Tesla Model 3 - 66 авто.

Також у топ-5 Tesla Model S (43 шт.) та Renault Kangoo Z.E (29 реєстрацій).

"Всього, за підсумками першого кварталу 2021 року в Україні розмитнили і зареєстрували майже 1,7 тис. автомобілів на електротязі, на 1% менше, ніж за аналогічний період минулого року", - додали в асоціації.

Нагадаємо:

У березні 2021 року першу реєстрацію в Україні пройшли 34,8 тис вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону - це на 87% більше, ніж роком раніше і на 27% більше порівняно з лютим 2021 року.

Економічна правда