У травні українці купили 620 електромобілів – асоціація

У травні 2021 року український автопарк поповнився 622 повністю електричними автомобілями - це на 34% менше, ніж рік тому.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

При цьому, частка нових машин в цій кількості становила 11 відсотків.

"Основну масу зареєстрованих у травні електромобілів склали легкові авто - 590 шт. (нових - 66 шт., уживаних - 524 шт.). У порівняння із торішнім результатом реєстрації легкових BEV зменшились майже на 36 відсотків.

Із 32 комерційних електромобілів, що отримали в минулому місяці українські номери, новою була лише одна машина. Відносно травня 2020 року попит на комерційні електромобілі збільшився на 14 відсотків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найпопулярнішим електрокаром вкотре став Nissan Leaf (186 авто).

На другому місці - Tesla Model 3 (66 авто), замикає топ-3 Audo E-Tron (33 авто).

"Всього за п’ять місяців з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли трохи більше 3 тис одиниць електромобілів, або на 12% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Частка уживаної техніки в цій кількості складає 90 відсотків", - додали в асоціації.

Нагадаємо:

У квітні українці купили та поставили на облік 699 одиниць електромобілів - це на 6% більше, ніж у березні.

У березні 2021 року український автопарк поповнили 600 електромобілів - це на 61% більше, ніж роком раніше.

Компанія "Ніссан Мотор Україна" оголосила ціни на оновлений Nissan LEAF і почала приймати замовлення на покупку автомобіля.

Економічна правда