Новий керівник УЗ Камишін: В Укрзалізниці розпочинається Велике будівництво

Олександр Камишін фото: УЗ

Новий в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін заявив, що в УЗ розпочинається "Велике будівництво".

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що міністр інфраструктури Олександр Кубраков 12 серпня представив Камішина залізничникам.

В УЗ додали, що Кубраков окреслив наступні пріоритетні завдання, які стоять перед новим керівництвом:

підняття тарифів на вантажні перевезення,

налагодження закупівлі електроенергії безпосередньо у виробника - ДП "Енергоатом",

залучення на український ринок міжнародних інвесторів та закупівля нових потягів та локомотивів, як в українських, так і в іноземних виробників, за умов локалізації виробництва.

"Укрзалізниця колись була потужною компанією, і я пам’ятаю ті часи. Але, на жаль, останні роки її стан тільки погіршувався. Моє завдання - переломити негативну тенденцію занепаду залізниці та повернути їй колишню потужність, а залізничникам - престижність професії.

Тож в Укрзалізниці розпочинається Велике будівництво. Мені потрібна гарна команда і кожен із вас отримає можливість стати її частиною", - сказав Камишін.

Нагадуємо:

Кабмін призначив в. о. голови правління "Укрзалізниці" Олександра Камишіна, який 7 років працював менеджером з інвестицій в холдингу SCM Ріната Ахметова.

Виконуючий обов’язки голови правління Укрзалізниці Іван Юрик подав до наглядової ради заяву щодо його звільнення від цих обов’язків – заяву задовольнили, а наступником може стати ексменеджер в холдингу SCM Ріната Ахметова.

9 серпня Економічна правда повідомила, що наглядова рада "Укрзалізниці" рекомендувала Кабінету міністрів призначити на посаду в. о. керівника компанії Олександра Камишіна, який 7 років працював менеджером з інвестицій в холдингу SCM Ріната Ахметова.

Раніше співрозмовники ЕП в уряді зазначили, що покласти обов’язки голови УЗ планується на міністра Кубракова. Пізніше цю інформацію підтвердили в Мінінфраструктури.

Рада нацбезпеки виносила питання Укрзалізниці на своє засідання 30 липня. Зокрема, тоді було ініційоване введення тимчасового керівництва на підприємстві до обрання голови правління та формування повноцінних органів управління товариства через критичний стан підприємства.

РНБО з посиланням на дані Служби безпеки вказує на аварійний стан інфраструктури та рухомого складу, інвестиційні питання, трудові, проблеми тарифного регулювання та критичний фінансовий стан компанії.

Рада також заявила, що економічно необґрунтовані тарифи УЗ можуть призвести до банкрутства компанії, а борги компанії – до технічного дефолту.

Економічна правда