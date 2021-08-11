Новини 11 серпня: тариф на електроенергію знизили, в Укрзалізниці новий керівник 

Про тарифи. Кабінет Міністрів ухвалив рішення знизити тариф на електроенергію для населення до 1,44 грн/кВт за умови споживання до 250 кВт-год на місяць

Про призначення. Кабмін призначив в. о. голови правління "Укрзалізниці" Олександра Камишіна, який 7 років працював менеджером з інвестицій в холдингу SCM Ріната Ахметова.

Про УЗ. Держрегуляторна служба погодила підвищення тарифів на вантажні перевезення Укрзалізниці у два етапи, що у 2021 році принесе їй 10 млрд грн – найбільше зміни вплинуть на "Метінвест" Ріната Ахметова

Про IT. Президент Володимир Зеленський підписав базовий закон про спеціальний правовий режим для IT-галузі "Дія Сіті", який Рада ухвалила 15 липня 2021 року.

Про експорт. Міністерство торгівлі США попередньо визначило демпінгову маржу при поставках труб нафтогазового сортаменту з України в розмірі 30,19%, збільшивши його з 7,47%.

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