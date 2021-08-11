Любченко: Призначення кадрів з ДФС у керівництво Бюро економбезпеки недоцільне

Олексій Любченко урядовий портал

Перший віце-прем'єр - міністр економіки Олексій Любченко заперечує доцільність переходу до Бюро економічної безпеки (БЕБ) керівних кадрів з Державної фіскальної служби (ДФС).

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Головна історія буде в людях, це правда. Якщо пересаджувати з ДФС в БЕБ, то для чого взагалі ліквідувати цю службу? Або посадити туди працівників інших правоохоронних органів - економічних підрозділів СБУ, Нацполіціі?" - заявив Любченко.

"Інша історія - створити аналітичний центр, який розробить структуру служби і штучний інтелект, який би визначав ризики", - додав він.

"Звичайно, не варто сподіватися, що ми прокинемося 26 вересня - і все запрацює. Як мінімум, ще слід напрацювати команду", - зазначив міністр.

За його словами, коли відбудеться повноцінний запуск нового органу, залежить від керівника.

"Чи є такий керівник - поки що мені не відомо. Я дивився на перелік кандидатів. Складна історія", - резюмував він.

Більше про конкурс читайте у статті ЕП: Головний у країні з економічних злочинів: хто очолить Бюро економічної безпеки?

Нагадуємо:

На засіданні 9 серпня Комісія з конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки визначила шортліст з 12 кандидатів за підсумками тестування, після співбесіди та ситуаційних завдань трьох із них подадуть на розгляд прем’єр-міністру.

Конкурсна комісія допустила до конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) 48 кандидатів - оприлюднили повний список претендентів.

29 липня конкурсна комісія не допустила Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки – не підійшов диплом Університету Індіани. Глава цієї комісії – Милованов.

З 16 червня комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки оголосила відбір кандидатур, він відкритий до 7 липня 2021 року – комісія затвердила умови конкурсу.

ЕП писала, що Бюро економічної безпеки найімовірніше може очолити голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник, колишній міністр фінансів Олександр Данилюк, член Ради Національного банку Василь Горбаль або колишній політик Микола Катеринчук.