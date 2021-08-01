Новини вихідних: готовність до опалювального сезону, зростання Bitcoin
Про пальне. Мережі АЗС з економ і середнього сегмента з 23 по 30 липня підвищили вартість бензинів і ДТ в межах 10-90 коп./л.
Про опалювальний сезон. За інформацією ОДА, станом на середину липня підготовлено від запланованого більш ніж 50% житлових будинків і об’єктів соціально-культурного призначення.
Про "інвест-нянь". Прем’єр міністр Денис Шмигаль заявив, що станом на 31 липня вже понад 25 інвесторів хочуть скористатися законом про "інвест-нянь" та звернулися до UkraineInvest.
Про Bitcoin. У ніч з 31 липня на 1 серпня котирування найпоширенішою в світі криптовалюта Bitcoin за кілька годин піднялися з рівня близько 39 тис дол до 42 411 дол.
Про ринок землі. Перший заступник голови Держгеокадастру Анатолій Мірошниченко наголошує, що моніторинг земель засвідчив відсутність ажіотажу на ринку земель сільськогосподарського призначення.
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