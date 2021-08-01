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Шмигаль: понад 50% об’єктів готові до опалювального сезону

Неділя, 1 серпня 2021, 15:57

За інформацією ОДА, станом на середину липня підготовлено від запланованого більш ніж 50% житлових будинків і об’єктів соціально-культурного призначення.

Про це написав Прем’єр міністр Денис Шмигаль.

Також підготовлено 51% котелень, 54% теплових мереж.

Нагадуємо:

Кабмін на засіданні 9 червня схвалив план підготовки до наступного опалювального сезону.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, наразі в українських підземних газових сховищах майже 16 млрд кубічних метрів газу, і продовжується його закачування, "щоб опалювальний сезон пройшов безперебійно та спокійно".

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Економічна правда
Укр / Рус
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