Шмигаль: понад 50% об’єктів готові до опалювального сезону
Неділя, 1 серпня 2021, 15:57
За інформацією ОДА, станом на середину липня підготовлено від запланованого більш ніж 50% житлових будинків і об’єктів соціально-культурного призначення.
Про це написав Прем’єр міністр Денис Шмигаль.
Також підготовлено 51% котелень, 54% теплових мереж.
Нагадуємо:
Кабмін на засіданні 9 червня схвалив план підготовки до наступного опалювального сезону.
За словами прем'єра Дениса Шмигаля, наразі в українських підземних газових сховищах майже 16 млрд кубічних метрів газу, і продовжується його закачування, "щоб опалювальний сезон пройшов безперебійно та спокійно".
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