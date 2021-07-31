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Шмигаль: на сьогодні є вже понад 25 інвесторів, які хочуть скористатися законом про "інвест-нянь"

Субота, 31 липня 2021, 17:04

Прем’єр міністр Денис Шмигаль заявив, що станом на 31 липня вже понад 25 інвесторів хочуть скористатися законом про "інвест-нянь" та звернулися до  UkraineInvest.

Про це він повідомив на Фейсбук.

Прем’єр додав, що загальний обсяг їх проєктних інвестицій вже становить 1,7 млрд доларів США.

У повідомленні також вказується, що цього тижня на засіданні Уряду затвердили порядок та методологію оцінювання інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями.

"Це ще один крок до повноцінної реалізації закону про "інвест-нянь", – зазначив він.

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів на засіданні 23 червня схвалив порядок взаємодії "інвестнянь" з інвесторами та владою.

Кабмін на засіданні 19 травня ухвалив постанову, яка затверджує вимоги до техніко-економічного обґрунтування інвестпроєктів – це дозволить запрацювати закону про супровід інвесторів зі значними інвестиціями.

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інвестиції Шмигаль інвестори

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