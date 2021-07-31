Голова Держгеокадастру: немає ажіотажу на ринку сільгоспземель

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Голова Держгеокадастру Анатолій Мірошниченко наголошує, що моніторинг земель засвідчив відсутність ажіотажу на ринку земель сільськогосподарського призначення.

Про це повідомляється на сайті Мінагро.

За його словами, цей аналіз також говорить про відсутність істотної зміни динаміки ринку в порівнянні із періодом до 1 липня 2021 року.

Нагадуємо:

За місяць роботи ринку землі вже уклали 2901 угоду, загальна сума яких становила 210 млн грн – один гектар, за підрахунками Мінагрополітики, коштує 40 тисяч грн.