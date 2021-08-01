Bitcoin дорожчає: криптовалюта подолала 42 тисячі доларів
Неділя, 1 серпня 2021, 12:21
У ніч з 31 липня на 1 серпня котирування найпоширенішою в світі криптовалюта Bitcoin за кілька годин піднялися з рівня близько 39 тис дол до 42 411 дол.
Про це свідчать дані торгів.
Сьогодні вранці 1 серпня курс виріс до 42,4 тис. доларів, до такої позначки він не піднімався протягом останніх трьох місяців.
Нагадуємо:
Криптовалюта Bitcoin, що протягом декількох місяців впала до значення менше за 30 тисяч доларів, за день зросла на 12% після заяв Amazon та Twitter щодо використання блокчейну та криптовалют у майбутньому.
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