1 мільярд: Гроші для виплати субсидій пішли в регіони

Мінсоцполітики перерахувало 1,1 млрд грн регіональним департаментам соціального захисту населення для виплати субсидій за травень та червень.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

"До банківських установ спрямовуються кошти у сумі 1,1 млрд гривень для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива та скрапленого газу.

Субсидії будуть виплачені одержувачам відразу за два місяці - травень та червень 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до кінця поточного тижня кошти будуть перераховані на рахунки одержувачів у банківських установах та "Укрпошті" для проведення виплат.

Одержувачам субсидій, які отримують кошти через пошту, виплата буде проведена до кінця поточного місяця.

Нагадаємо:

В окремих містах перепризначення субсидії на наступний період в автоматичному режимі проведено не у повному обсязі - це може призвести до несвоєчасного отримання громадянами допомоги на оплату житлово-комунальних послуг.

У Мінсоцполітики заявили, що найближчим часом громадяни отримають належні їм суми житлової субсидії за травень - червень поточного року у повному обсязі.

Уряд вніс певні корективи у нові правила отримання субсидій - зокрема, нові зміни дозволять перепризначати субсидії без подання відповідної заяви (за деякими винятками).

У Мінсоцполітики нагадали, що з травня відбулися зміни у програмі житлових субсидій - для її оформлення на наступний період українці мають 5 місяців неопалювального періоду.

З 1 травня всі 100% українців, які отримують субсидію, будуть отримувати її живими грошима, також вводяться деякі нові правила щодо тих, кому субсидії призначатись не будуть.

Починаючи з травня, отримувачі субсидій повинні будуть подати нову заявку на її отримання. Заявки можна буде подавати протягом наступних 5 місяців. Зробити це можна в тому числі онлайн або поштою.

Економічна правда