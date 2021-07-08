Місцеві бюджети недоотримують 2 мільярди щороку через тіньовий продаж тютюну

Місцеві громади щороку недоотримують близько 2 млрд грн акцизних надходжень внаслідок продажу тютюнових виробів без обліку, у Мінфіні вважають розв’язком зміну принципу оподаткування.

Про це у Міністерстві фінансів розповіли у колонці на ЕП.

Так, влада хоче перекласти сплату частини акцизу з роздрібного продажу тютюнових виробів на великих гравців.

Сьогодні частина виробленої продукції продається без обліку, тобто "у тіні". Це призводить до того, що місцеві бюджети щорічно недоотримують 2 млрд грн через незастосування касових апаратів при продажу тютюнових виробів за готівку, пояснюють у відомстві.

Та з урахуванням запропонованих змін податок буде сплачуватись від всієї випущеної продукції виробниками безпосередньо та імпортерами, і не буде "втрачатися" при чисельних перепродажах.

"При цьому інтереси громад враховано, норма запрацює лише після впровадження Бюджетним кодексом України механізму перерозподілу цього податку пропорційно між всіма місцевими бюджетами", – заявляє Мінфін.

Більше про те, які саме податкові норми законопроєкту мають найсильніше вдарити по бізнесу Ахметова та інших олігархів ЕП писала у публікації Ахметов за все заплатить. Як Зеленський змусить олігархів платити більше податків: деталі таємного документа

Про вплив на громадян та податкове навантаження читайте у матеріалі: Податкова реформа Зеленського на підході: хто ще заплатить, крім олігархів

Нагадуємо:

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень.

Перед тим його затримали перед реєстрацією у Верховній Раді - каменем спотикання став 5% акциз з сигарет.

ЕП також повідомляла, що влада хоче перекласти сплату частини акцизу з роздрібного продажу тютюнових виробів на великих гравців, проте таким чином муніципалітети можуть втратити 2,4 мільярда гривень.

Економічна правда







