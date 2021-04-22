"Тютюновий" податок хочуть перекласти на великий бізнес, втратити можуть місцеві бюджети

Влада хоче перекласти сплату частини акцизу з роздрібного продажу тютюнових виробів на великих гравців, проте таким чином муніципалітети можуть втратити 2,4 мільярда гривень.

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

Наразі роздрібні торговці (кіоски і магазини, які продають цигарки) сплачують 5% відповідного податку, що також йде до місцевих бюджетів. Проте урядовим законопроєктом зобов’язання хочуть перекласти це зобов’язання на великих гравців – виробників та імпортерів тютюнових виробів, таких як Philip Morris або Japan Tobacco International (JTI).

За словами співрозмовників ЕП в парламенті, ознайомлених з ходом написання документу, "тютюнова" норма з’явилась в ньому в останню мить з подачі голови податкового комітету ВР Данила Гетманцева.

Як зазначає один зі співрозмовників, він запропонував президентові відповідні зміни з посиланням на наявність великої частки "тіньових" операцій в сегменті роздрібного продажу тютюну. На думку авторів законопроєкту, перекладення обов’язку сплати тютюнового роздрібного акцизу на великих гравців, які працюють в прозорому полі, дозволить додатково залучити до бюджету 1,9 млрд грн.

Та на місцевому рівні влада може втратити близько 2,4 мільярда гривень:

"Усі пропозиції в частині місцевих бюджетів ми з Мінфіном відпрацювали і їх підтримуємо – це призведе до збільшення надходжень громад. Ми навіть звернулися до Офісу президента, щоб їх було розглянуто як невідкладні.

Проте на фініші окремі лобісти, прикриваючись іменем президента, заклали в концепцію вилучення з бюджетів громад 5% роздрібного акцизу з тютюну. Через це муніципалітети втратять 2,4 млрд грн, а справедливих компенсаторів для кожної громади Мінфін не може запровадити", – зазначає виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.

Справа у тім, що перерозподіл акцизу на місцеві громади, як передбачається в документі, буде відбуватись через державний бюджет. Запропонований механізм, вважають в Асоціації міст, не може забезпечити справедливе зарахування податку до місцевих бюджетів.

За словами Слобожана, такі норми вигідні власникам роздрібних мереж, які не хочуть адмініструвати місцевий акциз з тютюну.

Наразі немає точних даних, у кого найбільші роздрібні мережі, але головним лобістом відповідної норми співрозмовники називають Бориса Кауфмана, який є співвласником скандального дистриб’ютора "Тедіс Україна".

За словами одного з нардепів, відповідна норма дозволяє "Тедісу" зняти з себе податкове навантаження, з іншого – позбутися дрібних конкурентів. У 2020 році, як зазначили в самій компанії, місцеві бюджети отримали від неї більше 700 млн гривень роздрібного акцизу з продажу тютюнових виробів.

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Економічна правда