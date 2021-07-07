Новини 7 липня: транш МВФ, перші результати відкриття ринку землі

Про транш МВФ. Український уряд, як і раніше, сподівається на отримання у цьому році від МВФ траншу близько 0,7 млрд дол за програмою stand by, міністр фінансів Сергій Марченко з делегацією зараз веде відповідні переговори у Вашингтоні.

Про ринок землі. За перші 6 днів з часу відкриття ринку землі було зареєстровано 322 угоди на земельні ділянки, щодо яких раніше діяв мораторій.

Про абонентів і нав’язування контент-послуг. Нацкомісія регулювання зв'язку та інформатизації в останній момент не погодила зміни до правил надання телеком послуг, якими регулювалось нав’язування контент-послуг абонентам – цей ринок споживачам обходиться у 3 мільярди грн щорічно.

Про Вітренка. Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" на позачерговому засіданні 6 липня не стала приймати рішення про можливе відсторонення голови правління компанії Юрія Вітренка.

Про інфляцію. В уряді прогнозують близько 4% росту економіки в цьому році, а інфляція залишиться у межах прогнозованих тенденцій - до 8%.

Ексклюзив ЕП:

Примус до платних підписок і таємне списання грошей: як мобільні оператори зберегли "схему" на 3 мільярди

Примусове підключення мільйонів українців до платних послуг і таємні списання коштів з їхніх рахунків триватимуть. Урядовці повернули на доопрацювання документ, який дозволяє це припинити. Що відбувається?