Регулятор відмовився захищати абонентів від списання 3 мільярдів за нав'язаний контент

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Нацкомісія регулювання зв'язку та інформатизації в останній момент не погодила зміни до правил надання телеком послуг, якими регулювалось нав’язування контент-послуг абонентам – цей ринок споживачам обходиться у 3 мільярди грн щорічно.

Про це йдеться у статті ЕП.

Контент-послуги (інформаційно-довідкові, розважальні, музичні) надають так звані контент-провайдери через мережі операторів телекомунікацій. Кошти за ці послуги списуються з особових рахунків абонентів.

Два роки тому НКРЗІ запропонувала змінити Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг, аби уникнути нав’язування платни послуг абонентам. Передбачалося, що споживач надаватиме згоду на отримання платної контент-послуги у два кроки письмово або шляхом, який оператор може зафіксувати.

Операторам також хотіли заборонити надавати контент послуги, якщо на особовому рахунку абонента немає коштів та зобов'язати одночасно із замовленням контент послуги надавати абоненту інформацію, яким чином можна відмовитися від неї.

Згодом, у червні цьогоріч, коли зміни вже були погоджені і їх потрібно було лише обговорити на урядовому комітеті, своїм наказом президент Володимир Зеленський звільняє з НКРЗІ трьох членів, зокрема й ініціатора змін Греська.

Іншим указом Зеленський призначив п’ятьох членів комісії, серед яких, зокрема, Микола Ткаченко, екс-директор департаменту адміністрації Держспецзв'язку. 1 липня він виступив на закритому урядовому комітеті та відмовився підтримати зміни, які його колеги з комісії розробляли два роки і запропонував відкликати документ на доопрацювання.

На засіданні урядового комітету, обґрунтовуючи свою ініціативу, Микола Ткаченко заявив, що отримав лист з комітету Верховної ради з питань цифрової трансформації, в якому голова комітету Михайло Крячко ("Слуга народу") просить відкликати документ.

Наразі Мінцифри чекає до 10 липня рішення комісії щодо подальших дій з проєктом змін до правил надання телекомпослуг в контексті контент-послуг. Якщо найближчим часом не буде жодного прогресу, то Мінцифри подаватиме аналогічний проєкт змін від себе.

Читайте більше у матеріалі ЕП: Примус до платних підписок і таємне списання грошей: як мобільні оператори зберегли "схему" на 3 мільярди

Економічна правда