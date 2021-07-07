Відкриття ринку землі: За перші 6 днів зареєстрували 322 угоди – прем'єр
За перші 6 днів з часу відкриття ринку землі було зареєстровано 322 угоди на земельні ділянки, щодо яких раніше діяв мораторій.
Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр Денис Шмигаль.
"Запуск ринку землі - без перебільшення одне з найбільших досягнень за роки незалежності Українці стали справжніми господарями своєї землі, адже відтепер можуть не просто нею володіти, а й за бажанням вільно розпоряджатись.
Ринок землі запущено, угоди із землею сільгосппризначення укладаються прозоро та згідно із встановлених процедур", - сказав Шмигаль, відкриваючи засідання.
За його словами, за перші 6 днів з часу відкриття ринку було зареєстровано 322 угоди на земельні ділянки, щодо яких раніше діяв мораторій.
"Міфи щодо масового розпродажу земель та вивезення українського чорнозему за кордон залишились лише міфами", - додав голова уряду.
Нагадаємо:
З 1 липня 2021 року громадяни України можуть легально купувати і продавати землю сільськогосподарського призначення.
Детальніше читайте у статті: Ринок відкривається з 1 липня: як купити або продати землю за новим законом
Економічна правда
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