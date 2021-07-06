Новини 6 липня: автоматичний арешт рахунків, нафтові рекорди через ОПЕК+

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Про борги. 6 липня повноцінно запрацювала автоматизована система виконавчого провадження, яка дозволятиме арештовувати кошти на банківських рахунках українців-боржників автоматично

Про нафту. Ціни на нафту на світових ринках сягають рекордів після того, як на засіданні ОПЕК+ країни-експортери нафти не змогли домовитися щодо обсягів виробництва на майбутнє

Про Фірташа. Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про можливість "закриття" телеканалу "Інтер", який пов'язаний з підсканкційним Дмитром Фірташем.

Про корпреформу. Оновлений склад Номінаційного комітету, що призначає керівників особливо важливих для економіки підприємств, 6 липня провів своє перше засідання

Про тарифи. У КМДА попередили, що тарифи на гарячу воду і опалення можуть зрости на 30-40% цієї осені, та звернулись до уряду із пропозицією використати газ вітчизняного видобутку, щоб не підвищувати тарифи.

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