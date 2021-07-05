"Доступні кредити 5-7-9%": Обсяг позик перевищив 51 мільярд
З початку держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 19 453 кредитів на загальну суму 51,3 млрд грн.
Про це повідомляє Міністерство фінансів.
Із загальної суми 19,659 млрд грн - були видані в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів, 6,385 млрд грн - підприємці отримали на інвестиційні цілі, 25,320 млрд грн - у якості антикризових кредитів.
За останній тиждень уповноважені банки видали 435 кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн.
Станом на 5 липня Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 33-ма банками.
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Нагадуємо:
Повідомлялось, що з початку програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 19 018 кредитів на загальну суму 49,9 млрд грн.
З початку держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 18 141 кредит на загальну суму 47,5 млрд грн.
Повідомлялось, що від початку роботи держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 15 910 кредитів на загальну суму в 40,8 млрд грн.
У Міністерстві фінансів хочуть переглянути програму "Доступних кредитів 5-7-9%" у частині рефінансування старих боргів, адже "держава не повинна кредитувати економіку".
Економічна правда
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