"Доступні кредити 5-7-9%": Обсяг позик сягнув 47,5 мільярдів
З початку держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 18 141 кредит на загальну суму 47,5 млрд грн.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
Із загальної суми 18,758 млрд грн були видані в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів, 6,041 млрд грн - підприємці отримали на інвестиційні цілі, 22,724 млрд грн у якості антикризових кредитів.
При цьому, за останній тиждень уповноважені банки видали 512 кредитів на загальну суму 1,6 млрд грн.
Наразі Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 31-м банком.
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Нагадуємо:
Повідомлялось, що від початку роботи держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 15 910 кредитів на загальну суму в 40,8 млрд грн.
У Міністерстві фінансів хочуть переглянути програму "Доступних кредитів 5-7-9%" у частині рефінансування старих боргів, адже "держава не повинна кредитувати економіку".
Економічна правда
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