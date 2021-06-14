"Доступні кредити 5-7-9%": Обсяг позик сягнув 47,5 мільярдів

З початку держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 18 141 кредит на загальну суму 47,5 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Із загальної суми 18,758 млрд грн були видані в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів, 6,041 млрд грн - підприємці отримали на інвестиційні цілі, 22,724 млрд грн у якості антикризових кредитів.

При цьому, за останній тиждень уповноважені банки видали 512 кредитів на загальну суму 1,6 млрд грн.

Наразі Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 31-м банком.

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Нагадуємо:

Повідомлялось, що від початку роботи держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 15 910 кредитів на загальну суму в 40,8 млрд грн.

У Міністерстві фінансів хочуть переглянути програму "Доступних кредитів 5-7-9%" у частині рефінансування старих боргів, адже "держава не повинна кредитувати економіку".

Економічна правда