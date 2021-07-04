Новини вихідних: НКРЕКП VS ДТЕК на ринку електроенергії

Про нафту. Міністри країн-членів ОПЕК і країн, що не входять в ОПЕК, завершили п'ятничну зустріч без резолюції, а в понеділок вони знову зустрінуться з політики видобутку нафти.

Про бюджет. Наприкінці квітня депутати внесли зміни до закону про держбюджет, збільшивши як доходи, так і видатки бюджету, відповідно до цих змін, у травні Мінфін переглянув бюджетний розпис та підвищив місячний план податкових надходжень до бюджету та з’явились нові програми видатків.

Про електроенергію. Ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РДВ) на 4 липня знизилася до історичного мінімуму в 2021 році в 426,06 грн/МВт-год, що на 35,9% нижче за ціну, що склалася на 3 липня і майже в 3,5 рази нижче ціни на 1 липня.

Ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РДВ) 5 липня підвищилася на 18,6% - до 505,68 грн/МВт-год в порівнянні з даними на день раніше.

Про ДТЕК. Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг заявила про ігри з попитом та пропозицією, що в кінцевому випадку впливає на ціну, заявивши, що здебільшого цим займалась компанія Д.Трейдинг з групи ДТЕК.