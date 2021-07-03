У держбюджеті підвищився план по надходженням та з’явились нові програми видатків

Наприкінці квітня депутати внесли зміни до закону про держбюджет, збільшивши як доходи, так і видатки бюджету, відповідно до цих змін, у травні Мінфін переглянув бюджетний розпис та підвищив місячний план податкових надходжень до бюджету та з’явились нові програми видатків.

Про це повідомляє центр Аналізу публічних фінансів та публічного управління у своєму дослідженні.

Аналітики повідомляють, що спочатку ці зміни планувались тільки щоб збільшити обсяг запозичень для новоствореної Української фінансово-житлової компанії. Але до другого читання депутати додали значну кількість норм, що призвело до збільшення також дохідної та видаткової частин бюджету.

Надходження:

Річний план доходів збільшили на 13,5 млрд грн (+1,2%) за рахунок збільшення надходжень за загальним фондом (за спеціальним фондом змін не відбулось). У центрі назвали таке рішення логічним, оскільки з початку року відбувається перевиконання плану податковою та митною службою.

Податкові надходження збільшено на 20 млрд грн (+2,1%) за рахунок:

підвищення плану з податку на прибуток підприємств (+3,8%)

внутрішнього ПДВ (+3,1%)

імпортного ПДВ (+3,2%)

мита (ввізне +4,0%, вивізне +28,7%).

Водночас зменшено план надходжень від внутрішнього акцизу (на 1,3 млрд грн або 1,6%). "Це також виглядає логічним, адже з січня по березень план надходжень від цього податку недовиконувався (хоча у квітні ситуація дещо покращилась), і станом на кінець квітня недобір склав 1,9 млрд грн", - йдеться у публікації.

Також зменшили (на -6,5 млрд, або на 4,6%) план неподаткових надходжень: зменшено плановий обсяг трансферту прибутку НБУ до бюджету з 33 млрд грн до 24,4 млрд грн.

Видатки

Згідно з новим планом річні видатки за загальним фондом у 2021 році зросли на 13,5 млрд грн і за спецфондом на 1,5 млрд грн. Найбільше отримали Мінфін (+7,1 млрд грн) через появу нових програм, МОЗ (+4,5 млрд грн) у зв’язку з підвищенням планових витрат на розвиток екстреної меддопомоги та низки інших програм та Мінінфраструктури.

Список нових бюджетних програм: