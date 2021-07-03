В енергорегуляторі натякнули, що передадуть антимонопольникам інформацію про "надмірну владу" ДТЕК

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг НКРЕКП заявила про ігри з попитом та пропозицією, що в кінцевому випадку впливає на ціну, заявивши, що здебільшого цим займалась компанія Д.Трейдинг з групи ДТЕК.

Про це йдеться у прес-релізі відомства.

У заяві йдеться, що в перші дні липня 2021 року на ринку "на добу наперед" (РДН) спостерігається різке зниження ціни, що спричинене виведенням попиту з ринку "на добу наперед" на ринок двосторонніх договорів (РДД).

Обсяг РДН 02.07.2021 через зниження попиту зменшився на 32 293 МВт·год. або на 40% до рівня 47 943 МВт·год. Як наслідок, середньозважена ціна РДН зменшилася на 29% до рівня 1034,5 грн/МВт·год. Водночас, спостерігається суттєве зростання обсягу РДД.

"Таке різке зниження попиту відбулося через зменшення закупівлі електроенергії на РДН деякими учасниками ринку та, перш за все, компанією Д.Трейдинг (група ДТЕК). Зокрема, ТОВ "Д.Трейдинг" зменшила закупівлю електроенергії на РДН на 74%, одночасно збільшивши обсяги закупівлі на РДД у пов’язаних осіб", - йдеться у заяві.

В регуляторі відмінити, що нетипова поведінка учасників ринку викликає серйозні запитання та підтверджує проблему надмірної ринкової влади окремих гравців, які можуть знижувати ціну РДН (шляхом зменшення попиту) або підвищувати ціну РДН (шляхом зменшення пропозиції та збільшення попиту), використовуючи такі дії, в тому числі, для тиску на органи влади з метою реалізації своїх неправомірних вимог.

За їх словами, така надмірна влада окремих гравців на ринку електричної енергії несе загрозу його ефективному, конкурентному та стабільному функціонуванню.

Оскільки на думку НКРЕКП дана проблематика знаходиться у площині конкурентного законодавства, тому найближчим часом відповідна інформація буде надана Антимонопольному комітету для проведення розслідування, заявили там.

Нагадуємо:

В Україні ціна поставки електроенергії прив'язана до ціни РДН.