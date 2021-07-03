Електроенергія в піке: ціна "на добу вперед" знизилася до історичного мінімуму у 2021

Ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РДВ) на 4 липня знизилася до історичного мінімуму в 2021 році в 426,06 грн/МВт-год, що на 35,9% нижче за ціну, що склалася на 3 липня і майже в 3,5 рази нижче ціни на 1 липня.

Про це свідчать дані на сайті ДП "Оператор ринку", передає "Інтерфакс -Україна".

Таким чином, ціна електроенергії продовжує падіння три дні поспіль, знизившись з 1450,65 грн/МВт-год на 1 липня.

При цьому обсяг РДВ знизився до 44,9 тис. МВт з 81,58 тис МВт-год на 1 липня. У порівнянні з 3 липня він виріс на 2 тис МВт-год.

Нагадуємо:

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг НКРЕКП заявила про ігри з попитом та пропозицією, що в кінцевому випадку впливає на ціну, заявивши, що здебільшого цим займалась компанія Д.Трейдинг з групи ДТЕК.

В регуляторі відмінити, що нетипова поведінка учасників ринку викликає серйозні запитання та підтверджує проблему надмірної ринкової влади окремих гравців, які можуть знижувати ціну РДН (шляхом зменшення попиту) або підвищувати ціну РДН (шляхом зменшення пропозиції та збільшення попиту), використовуючи такі дії, в тому числі, для тиску на органи влади з метою реалізації своїх неправомірних вимог.

Компанія Д.Трейдинг закликає регулятор навести порядок на новому ринку електроенергії у відповідності з європейськими стандартами роботи, терміново усунити маніпуляції та спекуляції