Електроенергія "на добу вперед" після рекордного падіння зросла на 18%

Ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РДВ) після стрімкого падіння, що почалося з 2 липня, на 5 липня підвищилася на 18,6% - до 505,68 грн/МВт-год в порівнянні з даними на день раніше.

Про це свідчать дані на сайті ДП "Оператор ринку" за результатами торгів в неділю, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з даними ДП, обсяг РДВ виріс до 51,7 тис. МВт-год , що на 15% вище за показник на 4 липня - 44,9 тис. МВт-год.

Нагадуємо:

Ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РДВ) на 4 липня знизилася до історичного мінімуму в 2021 році в 426,06 грн/МВт-год, що на 35,9% нижче за ціну, що склалася на 3 липня і майже в 3,5 рази нижче ціни на 1 липня.

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг НКРЕКП заявила про ігри з попитом та пропозицією, що в кінцевому випадку впливає на ціну, заявивши, що здебільшого цим займалась компанія Д.Трейдинг з групи ДТЕК.

В регуляторі відмінити, що нетипова поведінка учасників ринку викликає серйозні запитання та підтверджує проблему надмірної ринкової влади окремих гравців, які можуть знижувати ціну РДН (шляхом зменшення попиту) або підвищувати ціну РДН (шляхом зменшення пропозиції та збільшення попиту), використовуючи такі дії, в тому числі, для тиску на органи влади з метою реалізації своїх неправомірних вимог.

Компанія Д.Трейдинг закликає регулятор навести порядок на новому ринку електроенергії у відповідності з європейськими стандартами роботи, терміново усунити маніпуляції та спекуляції