ОПЕК + завершила зустріч в п'ятницю без угоди, щоб домовитися в понеділок про політику видобутку нафти
Міністри країн-членів ОПЕК і країн, що не входять в ОПЕК, завершили п'ятничну зустріч без резолюції, а в понеділок вони знову зустрінуться з політики видобутку нафти.
Про це повідомляє cnbc.
ОПЕК + провів в п'ятницю в другій половині дня відеоконференцію, щоб вирішити, чи залишити політику видобутку незмінною або збільшити обсяги поставок. За винятком Об'єднаних Арабських Еміратів, погодилася на пом'якшення скорочень і їх продовження до кінця наступного року, повідомляє Reuters з посиланням на джерело в ОПЕК +. ОАЕ заявили, що продовження є умовою перегляду їх базового рівня видобутку, повідомляє Reuters.
Ціни на нафту змінилися на тлі цих новин, трохи підвищившись в четвер перед тим, як втратити імпульс в п'ятницю, оскільки трейдери переварювали наслідки. Міжнародні ф'ючерси на нафту марки Brent торгувалися по 76,03 долара за барель, що на 0,2% вище за сесію, в той час як ф'ючерси на нафту марки US West Texas Intermediate в п'ятницю впали на 7 центів до 75,16 долара за барель .
Альянс ОПЕК в принципі погодився збільшити пропозицію на 400000 барелів на день з серпня по грудень 2021 року, аби задовольнити зростаючий попит, повідомляє Reuters з посиланням на неназвані джерела ОПЕК +.
За даними агенції, глава ОПЕК Саудівська Аравія і Росія, яка не входить в ОПЕК, також запропонували продовжити термін скорочень до кінця 2022 року.
Однак агентство Reuters повідомило, що ОАЕ виступили проти цих планів на тій підставі, що ОПЕК + повинна змінити базовий рівень для скорочень, фактично збільшивши свою квоту на видобуток.
Нагадуємо:
Ціни на нафту виросли більш ніж на 45% з початку року в першій половині року, чому сприяли розгортання вакцини проти Covid-19, поступове ослаблення заходів ізоляції і масове покращення виробництва з боку ОПЕК +.
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