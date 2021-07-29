Суд просять заборонити продаж акцій "Центренерго"

фото: прес-служба Центренерго

До Госпсуду міста Києва надійшла заява про забезпечення позову, в якій заявник просить арештувати пакет акцій (78,289%) статутного капіталу ПАТ "Центренерго", що належить державі.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Суд нагадує, що наказом Фонду держмайна від 23.07.2021 р. визначено, що приватизація ПАТ "Центренерго" повинна відбутися з серпня по грудень 2021 року.

"На думку заявника, можливий продаж пакету акцій іншій особі порушить його права", - зазначає суд, не називаючи заявника.

Суд вирішує питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову.

Нагадуємо:

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Економічна правда