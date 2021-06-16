Надходження до бюджету від приватизації у 2021 році мають збільшитися вчетверо – ОП

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив про заплановане чотирикратне зростання надходжень до держбюджету від приватизації в 2021 році порівняно з 2020 роком.

Про це він сказав під час виступу на форумі "Україна 30. Економіка без олігархів", передає "Інтерфакс-Україна".

"У 2018 році зростання доходів від приватизації становило 1,2%, у 2019 - 3,1%, у 2020 році - 350%. Але ми на цьому не зупиняємося.

Тому що плани надходжень до бюджету від приватизації цього 2021 року перебувають у збільшенні доходів ще вчетверо", - заявив Тимошенко.

За його словами, серед об'єктів такої "Великої приватизації" можна виділити готелі, довгобуди і навіть в'язниці.

"З кожним роком кількість аукціонів в рамках "Малої приватизації" і зростання цін, за рахунок чого заробляє держава на продажу об'єктів, збільшується", - додав він.

Тимошенко також згадав аукціон з продажу готелю "Дніпро", на приватизації якого держава заробила понад 1 млрд грн, а ціна на нього виросла в 14 разів.

"Це приклад того, як нова команда Фонду державного майна, Кабінет міністрів, президент, Офіс президента можуть розпоряджатися об'єктами і заробляти гроші для держави", - сказав він.

За його словами, одне з основних завдань влади - допустити громадян до приватизації об'єктів, які завжди перебували на балансі Управління справами президента і використовувалися тільки чиновниками.

Але, за його словами, не всі об'єкти можуть виставлятися на приватизацію, оскільки вони є або прибутковими, або є резиденціями.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський, коментуючи приватизацію, заявив, що держава повинна позбавитись максимально всього, а у стратегічних підприємствах має бути державно-приватне партнерство.

Віднедавна в Україні розблокована велика приватизація – прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що цьогоріч планується виставити на аукціони 7 об’єктів.

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо відновлення проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації, який Рада ухвалила 30 березня.

У березні 2020 року повідомлялось, що Україна тимчасово відмовиться від виставленняна конкурси об'єктів великої приватизації до стабілізації ситуації на світових ринках.

Дохід від приватизації у 2020 році становив 2,5 мільярда гривень при запланованих 400 мільйонів гривень.