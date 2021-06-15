Президент про велику приватизацію: Держава має позбутися максимально всього

Президент Володимир Зеленський, коментуючи приватизацію, заявив, що держава повинна позбавитись максимально всього, а у стратегічних підприємствах має бути державно-приватне партнерство.

Про це він сказав в інтерв'ю українським телеканалам, повідомляє "Україна 24".

"Сьогодні, по-перше, ми всі повинні усвідомити, що питання блокування приватизації чи розблокування знаходиться лише в руках Ради, тільки на законодавчому рівні. В принципі наша спільна воля, і політично моя воля про те, що держава повинна позбавитись максимально всього. Я згоден з позицією європейців і США, що держава не є найкрутішим управлінцем і менеджером.

Мені це зрозуміло. Так і стратегічних підприємств держава не має позбавитись. А державно-приватне партнерство у великих підприємствах, які є уже прибуткові, має бути. Тому що тоді може прийти та чи інша компанія і просто вкласти в модернізацію цього підприємства. Тобто навіть не треба боятися, якщо сьогодні таке підприємство приносить прибуток державі. Все одно у держави немає мільярдів, щоб вкладати їх в модернізацію великих підприємств. Є на що витрачати, скажімо так", - сказав президент.

"Приватизація розблокована. Гроші важливі, вони дуже потрібні, для соціалки перш за все. Але. Мені здається, перш за все важливо, не скільки на вході отримує держава, скільки потім від податків щомісяця, щороку. Тому що це є бізнес.

Бізнес - це не, вибачте, "купи-продай", це не посередництво. Бізнес - це постійне вкладання грошей в технології, в ідеї, креатив. А потім постійно отримувати якісь невеликі… не треба 100%. Вибачте, "хапати" - це не про бізнес, це про хабарі та посередництво. А бізнес - це 10%, 15%, 20% прибутку постійно. Нам потрібні саме такі структурні рішення і щодо підприємств. Тому не важливо, за яку суму ви продаєте підприємства, а скільки будуть вкладати гроші", - додав він.

"Навіть іноді можна сказати: Ок, покажи, будь ласка, великі гроші, і ти можеш їх одразу вкладати в модернізацію підприємств. Нічого страшного, що держава на вході не отримає. Дуже хочеться, але треба розуміти, що важливіше, мені так здається", - сказав також Зеленський.

Він також назвав об'єкти, які, на його думку, готові до приватизації.

"Це тим не менш задача Фонду держмайна, що стосується профільних активів того чи іншого міністерства - вони передаються у Фонд держмайна, ми передаємо з ДУС… готель "Дніпро" передали, він вийшов на приватизацію. Зараз я хочу, щоб була приватизація готелю… "Президент-отель", здається, називається також в центрі Києва. І є ще готель "Україна". Там багато судових справ, ми скоро очистимо це і також передамо…

Це буде три готелі, яких треба позбавитися президенту України, і він це робить, ДУС все робить. Це непрофільні активи, будь ласка. Ми говорили й з катарцями тощо – будуть люди, які зайдуть, вкладатимуть гроші. Зараз все залежить від українського суду і Фонду держмайна. Багато чого передано у Фонд держмайна", - сказав президент.

"Я вважаю, що важлива приватизація "Центренерго". "Центренерго" відкрите, там немає якогось довгого суду, нічого немає. Сьогодні "Центренерго" повністю, я вважаю, готове. Одеський припортовий завод, я вважаю, на сьогодні також готовий. Навіть з тими проблемами, які сьогодні там є, можна говорити про приватизацію цього підприємства.

А потім вже власники будуть вирішувати ці проблеми. Малу і середню приватизацію, я, чесно кажучи, не знаю, не контролюю. Вважаю, що треба позбавитись сотень якихось санаторіїв, які непрацюючі, які "розпилили", десь землю забрали", - резюмував він.

Нагадуємо:

Віднедавна в Україні розблокована велика приватизація – прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що цьогоріч планується виставити на аукціони 7 об’єктів.

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо відновлення проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації, який Рада ухвалила 30 березня.

У березні 2020 року повідомлялось, що Україна тимчасово відмовиться від виставленняна конкурси об'єктів великої приватизації до стабілізації ситуації на світових ринках.

Дохід від приватизації у 2020 році становив 2,5 мільярда гривень при запланованих 400 мільйонів гривень.