Зеленський підписав закон, який розблоковує велику приватизацію
Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо відновлення проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації, який Рада ухвалила 30 березня.
Про це повідомляє Офіс президента.
"Цей закон дає змогу розпочати підготовку та проведення великої приватизації на аукціонах, які були призупинені через обмежувальні заходи у зв’язку з пандемією COVID-19 з березня 2020 року.
Документ передбачає, що в період дії карантину не проводяться аукціони зі зниженням стартової ціни, аукціони за методом вивчення цінових пропозицій, а також приватизація шляхом викупу об’єктів великої приватизації.
Державне майно дозволяється продавати лише на аукціоні з умовами, коли торги виграє покупець, який запропонував найвищу ціну та взяв на себе зобов'язання виконати умови продажу", - йдеться у повідомленні.
"Попри коронакризу, незмінною залишається наша ціль на приватизацію державних підприємств, які часто управляються вкрай неефективно і є розсадниками корупції.
Більш того, щоб забезпечити швидке відновлення економіки після пандемії та зростання добробуту наших громадян, ми повинні покращувати бізнес-клімат і створювати сприятливі умови для залучення в Україну інвестицій", - заявив Зеленський.
Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.
Нагадаємо:
Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №4543 щодо розблокування аукціонів великої приватизації, яку зупинили через пандемію коронавірусу.
Рада на засіданні 4 лютого підтримала за основу законопроєкт щодо розблокування аукціонів великої приватизації, які зупинили через пандемію коронавірусу.
У березні 2020 року повідомлялось, що Україна тимчасово відмовиться від виставлення на конкурси об'єктів великої приватизації до стабілізації ситуації на світових ринках.
Проте у грудні Кабмін підтримав проєкт закону про повернення аукціонів на продаж об’єктів великої приватизації, що були призупинені через пандемію.
Календар приватизації Фонду держмайна на 2021 рік зазначає понад 500 об’єктів, з яких 53 - перспективні об'єкти великої та середньої приватизації.
Дохід від приватизації у 2020 році становив 2,5 мільярда гривень при запланованих 400 мільйонів гривень.
Економічна правда
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