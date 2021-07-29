Тепловики вимагають від "Нафтогазу" паритетних умов закупівлі газу – асоціація

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Асоціація Укртеплокомуненерго заявляє, що з моменту скасування покладання спецобов’язків українські теплопостачальники змушені працювати за неринковими і дискримінаційними газовими угодами від ГК "Нафтогаз Трейдинг" - тепловики вимагають від НАК "Нафтогаз" паритетних умов закупівлі газу.

Про це повідомляє прес-служба асоціації з розвитку систем теплопостачання Укртеплокомуненерго.

"З моменту скасування механізму ПСО (покладання спеціальних обов’язків) українські теплопостачальники змушені працювати за неринковими і дискримінаційними газовими угодами від ГК "Нафтогаз Трейдинг", які суперечать законодавству у сферах теплопостачання та житлово-комунальних послуг.

Такий газовий тиск на підприємства теплокомуненерго (ТКЕ) неминуче призведе до підвищення тарифів на теплову енергію для населення, до можливого зриву підготовки до опалювального сезону 2021/2022, а також до відсутності коштів на модернізацію та ремонт теплової інфраструктури. У сукупності - це може призвести до колапсу в галузі", - йдеться у позиції асоціації.

Також тепловики заявляють про "кабальні" вимоги у газових угодах ГК "Нафтогаз Трейдинг" - щомісячні авансові платежі за газ.

"Це призводить до вимивання та повної відсутності обігових коштів у ТКЕ, оскільки населення, як основний споживач, оплачує за послуги на умовах післяплати.

До того ж населення продовжує накопичувати борги, що позбавляє теплопостачальників обігових коштів", - додали в асоціації.

"Інша проблема - квотування обсягів газу. Коригування завищених квот у міжсезоння в бік зменшення - практично неможливе, і у разі недобору - ці обсяги на наступні періоди не переносяться, а за понаднормовані обсяги використаного газу протягом опалювального сезону доведеться заплатити за газ щонайменше на 50% більше, адже вартість такого газу значно вище і має постійну тенденцію змінюватися щомісяця, причому в сторону збільшення.

Так, вже в серпні ГК "Нафтогаз Трейдинг" виставив ціну "дорогого" газу - близько 15 тис. грн/тис. куб.м, замість 12 тис. грн/тис. куб.м у минулому місяці. Тобто через залімітовані обсяги "дешевого" газу за 7,4 тис. грн/тис. куб.м, яких явно не вистачає навіть для населення, підприємства ТКЕ фактично повинні "міксувати" ціну газу та вкладати її у тариф на теплову енергію для населення, а це на сьогодні вже майже 10 тис. грн/тис. куб. м. При цьому ціна газу на європейських хабах продовжує зростати", - йдеться в позиції Укртеплокомуненерго.

Асоціація заявляє, що ГК "Нафтогаз Трейдинг" намагається повернути неринковий принцип спецрахунків.

Ще однією проблемю називають вимогу від ТКЕ укладання з банківськими установами договору на добровільне безакцептне списання коштів з рахунків та безумовне надання банківської гарантії на увесь обсяг грошових зобов’язань.

"Такі умови договірних відносин постачальник вважає чисто ринковими відносинами, хоча всім зрозуміло, що це "чистої води" використання ним монопольного становища, і підприємства вже звернулися із відповідним звернення до АМКУ", - наголошують в асоціації.

Асоціація пропонує вжити наступних кроків:

КМУ терміново прийняти рішення про використання підприємствами ТКЕ українського газу власного видобутку, за ціною не більше 4000 грн/тис.м3, що дозволить вдвічі зменшити вартість теплової енергії та забезпечити 100% оплату ТКЕ за спожитий природний газ. "ТКЕ повинні укласти прямі договори на постачання природного газу з АТ "Укргазвидобування" без посередництва НАК "Нафтогаз України" і її дочірніх підприємств, стараннями яких ціна природного газу для кінцевого споживача зростає майже втричі", - заявили в асоціації.

реалізація прийнятого у другому читанні законопроєкту №3508-д щодо реструктуризації заборгованості ТКЕ за газ;

внесення змін у ЗУ "Про теплопостачання" щодо заборони відключення об’єктів ТКЕ від енергопостачання в опалювальному періоді та можливості автоматичного коригування тарифів у разі змін цін на енергоносії;

неухильне виконання підписаного 9 лютого 2021 року Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води усіма сторонами-підписантами.

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Уряд більше не регулює ціни на газ для тепловиків: що це означає для ринку і споживачів

Нагадаємо:

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У КМДА попередили, що тарифи на гарячу воду і опалення можуть зрости на 30-40% цієї осені, та звернулись до уряду із пропозицією використати газ вітчизняного видобутку, щоб не підвищувати тарифи.

Через помилку у контракті між Нафтогазом та газзбутами понад 20% газу за пільговими цінами для населення отримали підприємства.

Ексголова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що контракт з будь-яким покупцем газу не може містити обмеження щодо його подальшого перепродажу, водночас контракт з "Йе-енергія" можна розірвати на підставі санкцій.

У НАК "Нафтогаз" заявили, що санкції проти Дмитра Фірташа не є достатньою підставою, аби розірвати договір між НАКом та "ЙЕ Енергія" Фірташа.

18 червня Рада нацбезпеки і оборони запровадила "повний комплект" санкцій проти Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

Економічна правда