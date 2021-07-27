Ексочільник "Нафтогазу" прокоментував газовий контракт з компанією Фірташа

Андрій Коболєв пресслужба кабміну

Ексголова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що контракт з будь-яким покупцем газу не може містити обмеження щодо його подальшого перепродажу, водночас контракт з "Йе-енергія" можна розірвати на підставі санкцій.

Про це він написав у Facebook.

"Контракт з будь-яким покупцем газу не може містити обмеження щодо його подальшого перепродажу, оскільки таке обмеження буде порушувати базові принципи цивільного права", – повідомив Коболєв.

Таке обмеження, продовжив він, може накласти уряд через механізм ПСО (спеціальних обов’язків), який скасували у серпні торік.

Водночас підписаний у березні контракт з "Йе-енергія" Дмитра Фірташа містить низку підстав, що дозволяють повністю припинити зобов‘язання Групи Нафтогаз перед компанією. Однією з таких підстав за словами Коболєва є санкції.

Він нагадує, що у червні президент Володимир Зеленський своїм указом наклав санкції на Фірташа, а відтак Нафтогаз має підстави розірвати цей контракт.

"Наскільки мені відомо, Наглядова рада Нафтогазу вже підняла питання про необхідність оцінки впливу накладених ще в червні санкцій на діючі контракти", – повідомив ексочільник НАКу.

Читайте більше у матеріалі ЕП: Ціна "річного" тарифу: як Фірташ заробляє на державному газі завдяки цінам "Нафтогазу"

Нагадуємо:

Через помилку у контракті між Нафтогазом та газзбутами понад 20% газу за пільговими цінами для населення отримали підприємства.

18 червня Рада нацбезпеки і оборони запровадила "повний комплект" санкцій проти Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

Економічна правда