"Київтеплоенерго" позивається проти "Укргазвидобування" – хоче стримати зростання тарифів

Київтеплоенерго

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" подало судовий позов на державну компанію "Укргазвидобування" з вимогою укласти прямий договір купівлі-продажу газу вітчизняного видобутку.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

На думку комунальників, це дозволить "знизити вартість опалення та гарячого водопостачання під час опалювального сезону".

"У травні 2021 року "Київтеплоенерго" офіційно звернулось до "Укргазвидобування" з пропозицією укласти прямі угоди купівлі-продажу газу українського видобутку для виробництва тепла, щоб уникнути підвищення тарифів в опалювальному сезону 2021/2022.

Однак газовидобувна компанія надіслала відмову, переадресувавши "Київтеплоенерго" до ГК "Нафтогаз Трейдинг" як посередника з купівлі-продажу газу", – йдеться у повідомленні.

Свій позов "Київтеплоенерго" пояснює бажанням купувати природний газ без комерційних посередників, а також "для забезпечення справедливої ціни на газ українського видобутку".

КП попереджає, що за нинішніх умов тарифи на тепло в Україні в наступному опалювальному сезоні можуть зрости на 15-65%, залежно від міста. Зокрема, у Києві зростання вартості опалення може сягнути 38%.

Економічна правда