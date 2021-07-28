У Нафтогазі кажуть, що санкції проти Фірташа не дозволяють розірвати газовий контракт
У НАК "Нафтогаз" заявили, що санкцій проти Дмитра Фірташа не є достатньою підставою, аби розірвати договір між НАКом та "ЙЕ Енергія" Фірташа.
Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.
У компанії вважають, що є варіанти для того, аби попередити перепродаж "пільгового" газу для населення бізнесу. Зокрема, Нафтогаз разом із Нацкомісією з тарифів та Міненерго працюють над підходами з використанням механізму "балансуючих груп". Також розглядається варіант інсталяції "алокаційних угод".
Водночас, керівник часів ексочільника компанії Андрія Коболєва, стверджує, що санкції проти Фірташа не є достатньою підставою для розірвання контрактів.
Також, контракти із компанією ЙЕ Енергія передбачають значну затримку з оплатою, тобто фактично природний газ відпускається в торговий кредит. Через це розірвання угоди в односторонньому порядку з боку НАКу означатиме претензії в суді до компаній Групи Нафтогаз на десятки мільярдів гривень та неоплату газу на мільярди гривень.
Щодо судових позовів раніше Коболєв зауважував, що стороною контракту є не "Нафтогаз", а окрема юридична особа - "Нафтогаз Трейдинг". "Тому розмір ризиків обмежується балансом саме цієї юридичної особи, а не "Нафтогазу", – писав він.
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Нагадуємо:
Ексголова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що контракт з будь-яким покупцем газу не може містити обмеження щодо його подальшого перепродажу, водночас контракт з "Йе-енергія" можна розірвати на підставі санкцій.
Через помилку у контракті між Нафтогазом та газзбутами понад 20% газу за пільговими цінами для населення отримали підприємства.
18 червня Рада нацбезпеки і оборони запровадила "повний комплект" санкцій проти Дмитра Фірташа і Павла Фукса.
Економічна правда
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