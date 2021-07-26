До кінця року можуть звільнити голову НБУ: причини

Кирило Шевченко пресслужба нбу/flickr

В Офісі президента Зеленського розглядають можливість звільнення Кирила Шевченка з посади голови Національного банку, зокрема через провал перемовин з МВФ.

Інформацію про це "Економічній правді" підтвердили два джерела в Офісі президента, а також співрозмовники в самому НБУ.

Причин для відставки Кирила Шевченкам, за їхніми словами, чотири.

Перша - провал переговорів з Міжнародним валютним фондом. Кирило Шевченко, разом з міністром фінансів Сергієм Марченко та заступницею голови Офісу президента Юлією Свириденко входить до складу переговорної групи з МВФ з боку України.

Останній рік голова НБУ чи не щотижня заявляє про постійний прогрес в перемовинах з МВФ та "фокусуванні на виконанні діючої програми", однак отримати черговий транш Україні так і не вдалось.

Співрозмовники ЕП у Національному банку зазначають, що жодних змін в інтенсивності спілкування з кредиторами останнім часом не відбулось, а діалог з МВФ триває у звичному, "постійному" режимі.

Друга - бажання голови Офісу Андрія Єрмака змінити голову державного Ощадбанку Сергія Наумова та поставити на його місце "більш зрозумілого" менеджера. За словами співрозмовників ЕП, мова може йти про колишнього голову Ощадбанку Андрія Пишного.

Третя причина для відставки Шевченка пов'язана з ліцензуванням банків. А саме – його намагання погодити продаж української "дочки" російського Сбербанку народному депутатові Андрієві Іванчуку та його бізнес-партнерам. За даними ЕП, офіційно документи про купівлю банку до НБУ ще не надходили, однак голова Нацбанку нібито має твердий намір погодити цю угоду.

Четвертий аргумент не на користь Шевченка - "він не командний гравець". Принаймні для команди влади. За словами співрозмовників в Офісі президента, невдоволення викликало, зокрема, останнє рішення НБУ поступово згорнути програму довгострокових кредитів рефінансування.

Левову частину цих кредитів, яких за рік було видано на суму близько 70 млрд грн, направили на фінансування програми Зеленського "Велике будівництво" (через кредити Укрексімбанку) та купівлю ОВДП (тобто, фінансування дефіциту державного бюджету). А нещодавно, Нацбанк пішов ще далі і підвищив облікову ставку з 7,5% до 8% річних збільшивши вартість кредитів рефінансування для банків.

Раніше про загрозу відставки Кирила Шевченка повідомила британська газета Financial Times з посиланням на свої джерела в Офісі президента.

Рішення про відставку Шевченка можуть ухвалити вже восени, після виходу парламенту з канікул.

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Економічна правда