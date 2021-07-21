Новини 21 липня: тариф на електроенергію, видатки бюджету

Про тариф на електроенергію. Очільник Нацкомісії з енергетики Валерій Тарасюк розповів, що немає іншого виходу, крім як вирівнювати поступово тариф на електроенергію для споживачів та промисловості – незабаром має бути ухвалене рішення щодо механізму.

Про видатки бюджету. Попри перевиконання плану доходів за перше півріччя, видатки загального фонду держбюджету менші плану на 44,3 млрд грн (7,3%) - не виконаний план видатків за програмами МОЗ, Міноборони, Мінсоцполітики, Мінагрополітики.

Про ринок землі. З моменту запуску ринку землі 1 липня укладено 1411 земельних угод станом на 21 липня.

Про зарплати шахтарям. Шахти, що мають заборгованість за заробітною платою перед шахтарями, будуть зобов'язані спрямовувати на виплату зарплат 80% коштів від реалізації продукції.

Про продаж алкоголю і цигарок. Нардеп від "Слуги народу" Георгій Мазурашу зареєстрував законопроєкт №5805, яким пропонує заборонити продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів у приміщеннях торговельних організацій, які здійснюють торгівлю продуктами харчування, товарами для дітей та спортивними товарами.

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Коли уже подорожчає електрика, що таке війна з ДТЕК та як "сідає на хвіст" телеканал "Україна". Інтерв'ю з головою енергорегулятора

Нижче – про те, навіщо успішний бізнесмен перейшов на державний хліб в НКРЕКП, з чого почався його конфлікт з ДТЕК, як він бачить його вирішення і навіщо їздить в Офіс президента. (рос)