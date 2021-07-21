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Шахти із заборгованістю за зарплатами спрямовуватимуть на їхні виплати 80% доходу від реалізації

Середа, 21 липня 2021, 13:56
 
Australian Business News

Шахти, що мають заборгованість за заробітною платою перед шахтарями, будуть зобов'язані спрямовувати на виплату зарплат 80% коштів від реалізації продукції.

Про це відомо з засідання Кабінету Міністрів 21 липня.

"Уряд затвердив зміни до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної галузі. Відтепер шахти, які мають заборгованості перед працівниками, повинні в обов’язковому порядку спрямувати на виплату зарплат 80% коштів від реалізації продукції", – повідомив прем’єр Денис Шмигаль.

За його словами, це сприятиме тому, аби шахтарські підприємства розрахувалися за старі зарплатні борги та не створювали нові.

Нагадуємо:

Міністерство енергетики досягло домовленостей із Міністерством фінансів щодо погашення заборгованості із заробітної плати шахтарям за поточний рік, кошти виплатять якнайшвидше.

Економічна правда

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шахтарі Міненергетики шахти

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