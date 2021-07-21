Нардеп від "слуг" пропонує продавати алкоголь і цигарки лише у спецмагазинах

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Нардеп від "Слуги народу" Георгій Мазурашу зареєстрував законопроєкт №5805, яким пропонує заборонити продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів у приміщеннях торговельних організацій, які здійснюють торгівлю продуктами харчування, товарами для дітей та спортивними товарами.

Про це повідомляється на сайті Ради.

У пояснювальній записці йдеться, що мета законопроєкту - посилення охорони здоров'я та державне забезпечення сприянню здоворого способу життя.

Автор законопроєкту пише, що його прийняття "сприятиме забезпеченню виконання статті 3 Конституції України, згідно якої здоров'я людини, як і її життя, особиста честь і гідність, недоторканність та безпека, визначене найвищою соціальною цінністю, а також популяризації здорового способу життя в Україні та захисту українців від небажаних шкідливих звичок".

Документом пропонується внести норму, що продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння може здійснюватись виключно у спеціалізованих стаціонарних торгівельних точках (магазинах), де інші товари, крім перелічених, не продаються.

Нардеп пропонує штрафувати порушників вказаних правил на 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на час сплати штрафу (23 790 гривень).

Економічна правда