Ринок землі: кількість угод за три тижні наближається до півтори тисячі
З моменту запуску ринку землі 1 липня укладено 1411 земельних угод станом на 21 липня.
Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.
Також, подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 3947 нотаріусів. Всього заяв – 4415, із них погоджено 3891, у черзі на розгляд – 8, відмову отримали 516.
Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі.
Нагадуємо:
Станом на 19 липня зареєстровано 1107 земельних угод, 3804 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру.
З 1 липня 2021 року громадяни України можуть легально купувати і продавати землю сільськогосподарського призначення.
Детальніше читайте у статті: Ринок відкривається з 1 липня: як купити або продати землю за новим законом
Економічна правда
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