Ринок землі: кількість угод за три тижні наближається до півтори тисячі

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З моменту запуску ринку землі 1 липня укладено 1411 земельних угод станом на 21 липня.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Також, подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 3947 нотаріусів. Всього заяв – 4415, із них погоджено 3891, у черзі на розгляд – 8, відмову отримали 516.

Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі.

Нагадуємо:

Станом на 19 липня зареєстровано 1107 земельних угод, 3804 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру.

З 1 липня 2021 року громадяни України можуть легально купувати і продавати землю сільськогосподарського призначення.

Детальніше читайте у статті: Ринок відкривається з 1 липня: як купити або продати землю за новим законом

Економічна правда