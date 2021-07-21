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Ринок землі: кількість угод за три тижні наближається до півтори тисячі

Середа, 21 липня 2021, 11:55
 
unsplash

З моменту запуску ринку землі 1 липня укладено 1411 земельних угод станом на 21 липня.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Також, подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 3947 нотаріусів. Всього заяв – 4415, із них погоджено 3891, у черзі на розгляд – 8, відмову отримали 516. 

Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі. 

Нагадуємо:

Станом на 19 липня зареєстровано 1107 земельних угод, 3804 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру.

З 1 липня 2021 року громадяни України можуть легально купувати і продавати землю сільськогосподарського призначення.

Детальніше читайте у статті: Ринок відкривається з 1 липня: як купити або продати землю за новим законом

Економічна правда

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земельна реформа Мінагрополітики

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